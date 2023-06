Tunisie : Najla Bouden fait un plaidoyer Ã  GenÃ¨ve pour la promotion de la justice sociale

Tunisie : Najla Bouden fait un plaidoyer à Genève pour la promotion de la justice sociale

Lors de sa présence à l’ouverture des travaux du sommet sur le monde du travail organisé par le Organisation internationale du travail à Genève, et en réponse à une question du département des médias de l’OIT, sur la manière dont la communauté internationale peut aider à la consolidation de la justice sociale, Bouden a considéré que « les efforts devront s’intensifier, plus que jamais, en vue de faire de la justice sociale un incontournable dans les projets de société, il s’agit là d’une double priorité nationale et multilatérale », a-t-elle dit.

La communauté internationale devra agir, d’une manière claire et sans équivoque, pour plus de solidarité internationale en vue de faire face aux inégalités qui se creusent et aux défis, qui s’accumulent, a-t-elle recommandé.

Bouden a considéré l’initiative du Directeur Général de l’Organisation internationale du travail (OIT), visant la création d’une coalition internationale pour la justice sociale, comme étant « un premier pas nécessaire, notamment pour améliorer la conscience, et montrer l’urgence de prendre des décisions dans cette direction, et d’inscrire cette dimension dans les débats internationaux ».

« La justice sociale devra être un fondement essentiel des politiques publiques ; et un pilier des projets sociaux ».

La communauté internationale n’a plus d’autre choix que de travailler d’une manière participative, pour combattre les répercussions des crises multiformes et répondre aux besoins et attentes des habitants en termes d’égalité des chances et de répartition équitable des richesses, de travail décent et de dignité, a-t-elle dit.

La Tunisie s’attèle à faire de la justice sociale une action quotidienne, étant un principe consacré dans la constitution du 25 juillet 2022, a-t-elle ajouté.

La cheffe du gouvernement a pressé, in fine, la communauté internationale à prendre cette affaire à bras le corps, afin de donner l’occasion aux générations futures de vivre dans un cadre plus équitable et plus inclusif.

Gnetnews