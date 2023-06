Tunisie : Najla Bouden reÃ§oit des ministres autour des prÃ©paratifs de l’AÃ¯d el-Idha

Tunisie : Najla Bouden reçoit des ministres autour des préparatifs de l’Aïd el-Idha

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a reçu, hier lundi, à la Kasbah, Sihem Boughdiri Nemsia, Kalthoum Ben Rejeb, Abdelmonem Belati et Rabie Majidi, respectivement, ministre des Finances, ministre du Commerce et du développement des exportations, ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, et ministre du Transport.

La rencontre a porté sur les des derniers préparatifs des ministères concernés à l’Aïd el-Idha, qui sera célébré le mercredi 28 juin, comme l’avait annoncé, auparavant, le mufti de la république.

Gnetnews