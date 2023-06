Tunisie : Najla Bouden reÃ§oit des Start-uppeurs ayant brillÃ© Ã  lâ€™international, et Ã©coute leurs dolÃ©ances

Tunisie : Najla Bouden reçoit des Start-uppeurs ayant brillé à l’international, et écoute leurs doléances

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a salué les efforts des start-uppeurs tunisiens, dont les Success Stories pourraient constituer une source d’inspiration pour la jeunesse tunisienne, a fortiori qu’il s’agit de start up ayant franchi les frontières nationales, pour être des sociétés pionnières dans le monde, fournissant des solutions technologiques aux plus grandes entreprises à l’étranger.

Recevant hier, lundi, un nombre de fondateurs de Start ups, au niveau international, en l’occurrence, Karim Beguir et Zohra Slim pour InstaDeep, spécialisée dans l’intelligence artificielle ; Karim Jouini et Jihad Ben Othman pour Expensya, spécialisée dans la gestion des dépenses des entreprises ; Boubaker Siala pour Bako Motors, spécialisée dans la construction de véhicules à l’énergie solaire ; Mohamed Iheb Turki pour Kumulus, transformant l’air en eau potable ; et Anis Kallel pour la société, Floussi, spécialisée en inclusion financière, Bouden en a salué l’engagement envers leur pays, l’appui de la jeunesse tunisienne dans les régions, et l’amélioration de l’employabilité, malgré la grande réussite qu’ont connue leur entreprise à l’étranger.

Elle a cité, à cet effet, l’initiative d’InstaDeep, pour avoir lancé la première école d’intelligence artificielle à Tataouine, en collaboration avec l’entreprise, gomycode, spécialisée dans la formation et l’enseignement dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Karim Beguir a indiqué que la réussite qu’ont connu ces entreprises, au niveau mondial, va ouvrir la porte devant les compétences tunisiennes, pour rayonner à l’étranger.

Les moyens humains existent, mais il faudrait trouver le cadre adéquat afin que les jeunes puissent trouver les opportunités propices à la création, notamment, dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la nouvelle technologie, a-t-il ajouté.

Karim Jouini a appelé, pour sa part, à la nécessité d’aplanir toutes les difficultés devant les Start-ups, notamment celles qui traitent avec le marché mondial, à travers l’amendement du code des changes, et la facilitation des procédures douanières pour les entreprises qui produisent en Tunisie, afin d’encourager les investisseurs tunisiens, et les inciter à créer et à exceller.

