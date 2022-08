Tunisie : Najla Bouden reçoit Rania Bikhazi autour de la relance du dialogue social

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a rencontré hier, mercredi 10 août, la directrice du Bureau de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour le Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, et Tunisie), Rania Bikhazi.

La rencontre a porté sur « la situation économique et sociale en Tunisie, et le besoin d’activer le dialogue social entre les partenaires sociaux, en vue d’aller de l’avant dans un cadre participatif et transparent, vers la réalisation des réformes nécessaires et surmonter les difficultés auxquelles se heurte la Tunisie ».

« Les partenaires sociaux avaient exprimé, dans des déclarations précédentes, leurs dispositions à prendre part au dialogue pour débattre et étudier les propositions des réformes nécessaires à la situation actuelle du pays ». Le tout suivant « une méthode participative et étudiée », rapporte un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a pris part à cette rencontre.

Rania Bikhazi avait été reçue, ces tous derniers jours, par le président de l’UTICA, Samir Majoul, autour de la tenue en septembre prochain d’une conférence tripartite, gouvernement, UGTT et UTICA, pour la relance du dialogue social.

Gnetnews