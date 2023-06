Tunisie : Najla Bouden rencontre Farid Belhaj, qui annonce d’importants fonds de la BM pour financer plusieurs projets

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a reçu hier soir, jeudi 22 juin à la Kasbah, le vice-président du groupe de la banque mondiale pour les affaires du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), Farid Belhaj, et la délégation l’accompagnant, en présence de Sihem Boughdiri Nemsia, Samir Saïed, et Moncef Boukthir, respectivement, ministre des Finances, ministre de l’Economie et de la Planification, et ministre de l’Enseignement supérieur, ainsi que du chef de cabinet du ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Cette rencontre a permis de passer en revue les objectifs du nouveau cadre de partenariat-pays avec la Tunisie 2023-2027, lequel s’articule autour de la création des postes d’emploi destinés aux compétences dans le secteur privé, la consolidation du capital humain, le renforcement de la résilience face aux changements climatiques, et la baisse des émissions carbone, annonce ce vendredi 23 juin la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Les relations de coopération fructueuse entre la Tunisie et la banque mondiale, et les projets financés, ou qui sont en cours de réalisation ont été évoqués.

La cheffe du gouvernement a affirmé « l’importance de la coopération conjointe, en vue de l’application des programmes inhérents à la transition énergétique, et à la consolidation de la sécurité alimentaire ».

Le président du groupe de la banque mondiale, pour la région MENA, Farid Belhaj, a considéré que la rencontre avec la cheffe du gouvernement était fructueuse, et avait permis d’évoquer de nombreux sujets, en prime la coopération entre la Tunisie et la banque mondiale, et l’ancienneté des relations les unissant.

Belhaj a ajouté que la banque mondiale allait financer, dans un cadre participatif, de nombreux projets en Tunisie les années à venir, d’une valeur de 500 millions de dollars/ an. Des fonds de 500 millions de dollars ont été mis, cette année, à la disposition du gouvernement tunisien pour le financement de nombreux projets, dont la couverture sociale et la transition énergétique, et le projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, Elmed.

La locataire de la Kasbah avait présidé, auparavant, le lancement du nouveau cadre de partenariat-pays avec la Tunisie (2023 – 2027), lequel sera mis en œuvre conjointement par la Banque mondiale, la Société financière internationale (IFC) et l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), moyennant une enveloppe annuelle sur cinq ans d’environ 400 à 500 millions de dollars.

Le CPF vient appuyer le plan de développement du gouvernement en faveur d’une expansion économique, de création d’emplois, et de renforcement de la résilience aux changements climatiques.

Gnetnews