Tunisie : NeÃ¯la Nouira Gongi en visite Ã  Alger, des engagements pris pour redynamiser investissement et coopÃ©ration

Tunisie : Neïla Nouira Gongi en visite à Alger, des engagements pris pour redynamiser investissement et coopération

La ministre de l’Industrie, Neïla Nouira Gongi, effectue une visite de travail en Algérie. Elle a été reçue hier, lundi 30 Mai, par son homologue algérien, Ahmed Zeghdar.

La rencontre a porté sur « la coopération tuniso-algérienne dans le domaine de l’industrie, et les perspectives de sa consolidation à la lumière du grand dynamisme que connait les relations profondes et privilégiées entre les deux pays, et les visites officielles réciproques de haut niveau », indique le ministère de l’Industrie algérien dans un communiqué.

Les deux parties ont évoqué « les potentialités dans les deux pays, et les opportunités de partenariat bilatérales dans de nombreux domaines, en prime les industries agro-alimentaires, la sous-traitance, les industries électriques, les petites et moyennes entreprises, et le développement des pôles technologiques ».

Ahmed Zeghdar et Neïla Nouira Gongi ont mis l’accent sur la consolidation de la coopération institutionnelle entre leur ministère respectif, notamment en matière de promotion de l’investissement, de métrologie, de propriété industrielle, etc. Il a été ainsi convenu « d’activer les conventions conclues entre les deux pays, dont la mise en exécution a pris du retard, du fait de la pandémie du coronavirus ».

Ils ont, par ailleurs, appelé « à redynamiser les zones d’activités dans les régions frontalières, en y aménageant l’infrastructure requise, ce qui aura un impact positif sur les deux pays et acteurs économiques ».

Ahmed Zeghdar a réitéré la volonté de l’Algérie d’intensifier et élargir les champs de coopération, de partenariat et d’investissement au-double niveau institutionnel et des hommes d’affaires.

Neïla Gongi a, pour sa part, appelé « à intensifier les rencontres entre les délégations des hommes d’affaires des deux pays, pour saisir toutes les opportunités de coopération et de partenariat bilatéraux existants ».

La ministre de l’Industrie, Neïla Gongi, avait déclaré récemment que les négociations étaient en cours s entre les parties tunisienne et algérienne, notamment entre la STEG et la Sonatrach, et leurs équipes techniques respectives pour approvisionner la Tunisie d’un quota supplémentaire de gaz algérien.

