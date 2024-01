Tunisie : « Nous n’aurons guère le choix à l’avenir que d’opter pour les bus électriques » (ministre)

Le ministre du Transport, Rabie Majidi, a déclaré que la Tunisie n’aura d’autre choix, les années à venir, que d’être en phase avec les exigences du marché mondial, lequel nécessitera le déploiement des seuls bus électriques, ce qui requiert des mesures pour la production de l’énergie électrique, la mise à niveau de l’infrastructure, et la mise à disposition des équipements nécessaires à cet effet.

Présidant hier une séance de travail en présence des PDG des sociétés régionales du transport, le PDG de la société des Transports de Tunis, (Transtu), et autres cadres du ministère, consacrée au plan d’action à court terme, le ministre a passé en revue les mesures urgentes et conjoncturelles devant être prises pour l’amélioration de l’offre, à travers notamment la restructuration des lignes ne devant pas dissuader les sociétés nationales et régionales à réaliser leurs investissements inhérents aux nouvelles acquisitions, en harmonie avec la vision stratégique du secteur du transport et de la logistique à l’horizon de 2040, et la politique nationale des déplacements urbains, et ses recoupements avec les autres stratégies nationales et sectorielles, écologique, énergétique et numérique.

Majidi a recommandé de tenir compte des changements urbains et démographiques, et des pôles économiques émergents lors de la programmation des dessertes, du prolongement des lignes et de la distribution des bus, appelant les responsables à opter pour la politique de proximité, et de l’action de terrain, en vue de prendre conscience des problèmes réels, de bien les diagnostiquer et de parvenir aux solutions idoines à même d’en venir à bout.



Il a appelé à améliorer l’offre du service public du transport, en accordant la priorité au transport scolaire et universitaire, et en éliminant les obstacles qui font que ce service public ne couvre pas toutes les régions, et ne bénéficie pas à toutes les catégories.

