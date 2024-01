Tunisie : « Nous sommes déterminés à réformer l’enseignement sans se précipiter »

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ali Boughdiri, a déclaré, ce lundi 22 janvier 2024, que les résultats de la consultation nationale sur la réforme du secteur de l’éducation seront, bientôt, rendus public.

Dans une déclaration médiatique, relayée par la radio nationale, lors d’une conférence consacrée à l’annonce d’un accord autour de la coopération et la promotion du secteur de l’éducation et de l’enseignement, il a ajouté que ces résultats seront remis au président de la république qui appellera, à son tour, à soumettre le projet du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement à l’Assemblée.

Le ministre a dit la détermination à aller de l’avant en matière de réforme de l’éducation et de l’enseignement, sans se précipiter, étant donné que toute hâte en la matière pourra valoir de grandes pertes aux futures générations, et avoir des conséquences déplorables.

« Nous avançons à pas constants vers la création de ce conseil, qui sera présidé, par le chef de l’Etat en personne, afin d’instaurer un système éducatif développé et au diapason avec l’époque », a-t-il assuré.

Gnetnews