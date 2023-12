Tunisie : Nouvelles dispositions pour l’entrée des voitures libyennes au territoire national, à compter du 01er janvier 2024

Le Directeur Général du bureau unifié automobile tunisien, Ahmed Hadroug, a annoncé qu’à compter du 01er janvier 2024, les véhicules portant une immatriculation libyenne souhaitant entrer sur le territoire national, devraient faire montre d’une carte d’assurance, Orange, émise par voie électronique.

Dans une déclaration à la TAP, Hadroug a indiqué que cette disposition intervient en réponse à l’exigence de l’Union générale arabe d’assurance, étant l’organisme régissant le système de la carte d’assurance arabe unifiée, appelée « carte orange », elle va de pair avec les développements technologiques et permet d’en finir avec la falsification des cartes d’assurance internationales.

Le DG du BUAT a ajouté que l’Union arabe d’assurance a lancé un projet d’émission électronique « de cartes oranges », permettant aux bureaux automobiles unifiés et aux compagnies d’assurance d’émettre ces cartes via ce système, avec l’éventualité de s’assurer de la véracité des données qui y sont mentionnées, via l’accès à la plateforme de l’union, et la lecture du Qr Code.

Ce système permet aux automobilistes algériens et libyens de télécharger une copie de la carte Orange sur les téléphones ou les PC portables, ou d’imprimer une copie en papier de ces cartes en vue de les présenter lors des opérations de contrôle douanier, au niveau des postes frontaliers terrestres et maritimes.

Quelque 85 mille voitures algériennes et libyennes arrivent, en moyenne, au territoire tunisien/ mois.

Les compagnies d’assurance algériennes se sont inscrites, intégralement, dans ce processus depuis juillet 2022, c’est à dire que toutes les voitures algériennes entrant au territoire tunisien présentent des cartes électroniques, Orange, dans leur nouvelle version. Alors que les compagnies d’assurance libyennes en ont fait, partiellement, usage depuis Mai 2023, parallèlement aux anciennes cartes en papier.

Gnetnews