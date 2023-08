Tunisie : Observation ce mercredi soir après le coucher du soleil du croissant lunaire du mois de Safar

L’Institut national de Météorologie annonce ce mercredi 16 août que l’observation du croissant lunaire du mois de Safar, de l’année 1445 de l’hégire, aura lieu, ce soir après le coucher du soleil, correspondant au 29 Moharem de la même année.

Selon les calculs astrologiques, la jonction centrale entre le soleil et la lune interviendra, aujourd’hui même, à 10h 38 mn, (heure locale de Tunis).

D’après les mêmes données astrologiques, le croissant ne pourrait être visible au crépuscule de ce mercredi, et pourrait être perçu demain jeudi 17 août, à partir d’une heure 41 mn (heure locale), et ce depuis le centre de l’Amérique du Nord, l’Est de l’océan pacifique, et puis successivement en direction de l’Ouest.

Safar est le deuxième mois du calendrier hégirien, qui en compte 12.

