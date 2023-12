Tunisie: Ons Jabeur présente un projet d’Académie de tennis à Ahmed Hachani

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a reçu ce jeudi, à la Kasbah, la joueuse de tennis Ons Jabeur, en présence du Ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche.

Hachani a salué les résultats exceptionnels obtenus par Ons Jabeur au cours de sa carrière tennistique, soulignant qu’elle est un exemple pour la jeunesse. Il l’a encouragée à continuer à porter haut les couleurs nationales sur la scène internationale.

À cette occasion, Ons Jabeur a exprimé sa joie de rencontrer le chef du gouvernement et a présenté son projet en Tunisie, l’Académie de Formation de Tennis. Ce projet vise à former les jeunes talents et à créer des champions au niveau national et régional. Elle a également affirmé qu’elle ne ménagera aucun effort pour remporter davantage de victoires lors des compétitions sportives internationales.

Gnetnews