Tunisie : orages et pluies attendus à partir de la nuit de lundi

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit l’apparition, à partir de la nuit prochaine, de cumulus orageux accompagnés d’averses sur le Nord et localement sur le Centre du pays, pouvant devenir parfois fortes dès l’après-midi de mardi 2 septembre 2025.

Les cumuls de pluie pourraient atteindre 20 à 40 mm, avec chutes de grêle ponctuelles et vents forts lors des passages orageux, pouvant atteindre temporairement 80 km/h en rafales. Dans le Sud, ces vents pourraient provoquer localement des tempêtes de sable et de poussière.

Les températures enregistreront un net recul, avec des maximales comprises entre 26 et 32 °C dans le Nord, le Centre et le Sud-Est, et entre 34 et 38 °C dans les autres régions.

