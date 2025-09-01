Tunisie : orages et pluies attendus à partir de la nuit de lundi

01-09-2025

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit l’apparition, à partir de la nuit prochaine, de cumulus orageux accompagnés d’averses sur le Nord et localement sur le Centre du pays, pouvant devenir parfois fortes dès l’après-midi de mardi 2 septembre 2025.

Les cumuls de pluie pourraient atteindre 20 à 40 mm, avec chutes de grêle ponctuelles et vents forts lors des passages orageux, pouvant atteindre temporairement 80 km/h en rafales. Dans le Sud, ces vents pourraient provoquer localement des tempêtes de sable et de poussière.

Les températures enregistreront un net recul, avec des maximales comprises entre 26 et 32 °C dans le Nord, le Centre et le Sud-Est, et entre 34 et 38 °C dans les autres régions.

Gnetnews

Fil d'actualités

Les conseils régionaux remettent leurs plans de développement au m

01-09-2025

Fin de la campagne céréalière 2024-2025 : 12 millions de quintaux

01-09-2025

La flottille pour Gaza contrainte de rebrousser chemin à cause du m

01-09-2025

L’avion d’Ursula von der Leyen victime d’un brouillage GPS en

01-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Les conseils régionaux remettent leurs plans de développement au ministère de

01-09-2025

Fin de la campagne céréalière 2024-2025 : 12 millions de quintaux collectés

01-09-2025

La flottille pour Gaza contrainte de rebrousser chemin à cause du mauvais temps

01-09-2025

L’avion d’Ursula von der Leyen victime d’un brouillage GPS en Bulgarie, Br

01-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025