Tunisie : Orages et pluies intenses à partir de ce vendredi après-midi

L’automne commence déjà à envoyer des signes annonciateurs. Des perturbations sont attendues, ce vendredi 04 août 2023, avec un ciel peu nuageux, lesquels s’intensifient, progressivement, au Nord, et localement au Centre.

Des foyers orageux sont attendus, lesquels seront accompagnés par des pluies, par moment intenses, une chute de grêle et l’apparition de la foudre à des endroits limités…

Un vent fort soufflera près des côtes Nord, et modéré dans le reste des régions, lequel se renforcera, relativement, l’après-midi sur l’ensemble du pays, charriant du sable au Sud.

La mer est très agitée, à houleuse au Nord, et agitée à très agitée, et localement houleuse, la nuit sur le reste du littoral.

Les températures sont en baisse au Nord, et au Centre, et en hausse relative au Sud. Les maximales seront comprises entre 28 et 36° au Nord, et au Sahel, et entre 38 et 45° dans le reste des régions, atteignant les 47° au Sud-Ouest avec l’apparition du sirocco.

Gnetnews