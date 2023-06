Tunisie : Parution d’un dÃ©cret sur l’octroi d’un don du FADES destinÃ© aux CHU de MÃ©denine et de Sousse

Tunisie : Parution d’un décret sur l’octroi d’un don du FADES destiné aux CHU de Médenine et de Sousse

Le décret n° 2023-480 du 9 juin 2023, portant ratification d’un mémorandum d’entente entre le Fonds Arabe de Développement économique et Social et la République Tunisienne à titre d’un don accordé par le Fonds pour la contribution au financement des coûts de l’acquisition d’équipements médicaux à l’hôpital universitaire au gouvernorat de Médenine et à l’hôpital universitaire Farhat-Hached au gouvernorat de Sousse est paru dans l’édition de ce soir, vendredi 16 juin, du journal officiel.

Est ratifié, le mémorandum d’entente, annexé au présent décret et conclu à Rabat le 29 avril 2023, entre le Fonds Arabe de Développement économique et Social et la République Tunisienne à titre d’un don accordé par le Fonds d’un montant de trois cent mille (300.000) de dinars koweïtiens pour la contribution au financement des coûts de l’acquisition d’équipements médicaux à l’hôpital universitaire au gouvernorat de Médenine et à l’hôpital universitaire Farhat-Hached au gouvernorat de Sousse, stipule l’article premier du nouveau texte, qui en compte deux.