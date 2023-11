Tunisie : Pas de nouveau variant de COVID-19 détecté, mais vigilance maintenue

Le directeur général du Centre national de pharmacovigilance (CNPV) et membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, Riadh Daghfous, a affirmé mercredi que la situation épidémique en Tunisie est stable, et qu’aucun nouveau variant du virus Covid-19 n’a été identifié.

Selon Daghfous, le virus de la grippe H13n2 a été détecté récemment, mais il ne diffère pas des types courants de virus grippaux. Un seul cas d’infection par ce virus a été enregistré il y a trois semaines. Il a souligné que ce virus était déjà apparu en Tunisie sans présenter de danger significatif, citant également d’autres virus présents dans le pays, tels que le virus « SARS Cove » et le virus de la « Bronchiolite », qui n’ont pas entraîné de propagation majeure et ne représentent aucune menace.

Riadh Daghfous a confirmé les progrès de la campagne de vaccination contre la grippe, notant que plus de 24 mille personnes inscrites ont été vaccinées via la plateforme numérique EVAX. Cependant, il a reconnu le faible taux de vaccination contre le nouveau Coronavirus, attribuant cela à plusieurs facteurs, dont les changements climatiques et la hausse des températures récentes.

Malgré la diminution significative des infections au coronavirus et l’absence de détection de nouveaux variants, Daghfous a souligné la nécessité de poursuivre la campagne de vaccination, en particulier pour les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques. Il a encouragé les citoyens à prendre des mesures préventives et à se faire vacciner pour éviter tout risque d’infection.

Gnetnews