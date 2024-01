Tunisie : Passation des pouvoirs au ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle

Une cérémonie de passation des pouvoirs a eu lieu hier, au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, au cours de laquelle, le nouveau ministre Lotfi Dhiab, et son Secrétaire d’Etat aux sociétés communautaires, Riadh Chaoued, ont été installés dans leurs nouvelles fonctions.

Le ministre a affirmé sa détermination à continuer à travailler, en vue de développer le secteur de la formation professionnelle et de l’emploi et de répondre aux aspirations de la jeunesse de Tunisie.

Le Secrétaire d’Etat a souligné, pour sa part, la nécessité de la poursuite du travail sérieux et responsable, se disant résolu à élever la cadence de la création des sociétés communautaires, et à éliminer les obstacles auxquelles elles se heurtent, de manière à contribuer à la création des richesses et de postes d’emploi, et à relancer le développement dans les régions.

Gnetnews