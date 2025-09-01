Tunisie : pénurie persistante de médicaments vitaux, selon l’Ordre des pharmaciens

La secrétaire générale du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, Thouraya Neifer, a alerté, dimanche, sur la persistance d’un manque préoccupant de plusieurs catégories de médicaments en Tunisie, soulignant que la situation a atteint un pic au cours de la semaine écoulée.

Selon ses déclarations à l’agence TAP, la pénurie concerne notamment des traitements vitaux importés, utilisés pour soigner les maladies de la thyroïde, certaines pathologies psychiatriques ainsi que différents types de cancers. Ce déficit serait lié à des difficultés financières et logistiques, particulièrement au niveau de la Pharmacie centrale, qui fait face à une crise de liquidité en raison des retards de paiement de ses créances auprès de la Caisse nationale d’assurance maladie et des hôpitaux publics.

Mme Neifer a rappelé que ce problème n’est pas nouveau : il s’est manifesté dès 2014 et persiste à ce jour, avec des fluctuations d’intensité. Elle a également mis en lumière les difficultés rencontrées par l’industrie pharmaceutique locale, qui couvre environ 70 % des besoins du marché national. Le secteur souffre de la stagnation des prix des médicaments face à la hausse des coûts de production, en particulier ceux des matières premières, ainsi que de lenteurs administratives dans l’autorisation de mise sur le marché de nouveaux produits, pouvant aller jusqu’à quatre ans.

La responsable a insisté sur la nécessité d’une action urgente, notamment à travers la relance des réunions régulières du comité de veille pharmaceutique auprès de l’Agence nationale des médicaments, afin de suivre la situation, d’établir un diagnostic clair et de proposer des solutions concrètes.

Gnetnews