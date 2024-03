Tunisie : Permis de bâtir, plans d’aménagement urbain…Les architectes exposent leurs difficultés et revendications à l’Assemblée

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, a reçu hier, lundi 11 Mars, au Bardo, le président du conseil de l’ordre des architectes de Tunisie, accompagné d’une délégation de l’ordre.

La délégation a exprimé les préoccupations du secteur et les difficultés auxquelles se heurtent l’architecte, ainsi que la faiblesse de gestion de l’espace public, ce qui impacte, négativement, le paysage architectural.

Les membres de la délégation ont exprimé l’inquiétude des architectes envers la non-activation de certains textes de loi liés à leur profession, et la non-introduction des amendements nécessaires dans la loi la régissant depuis 1974, étant l’une des sept professions régies par des lois.

Ils ont exprimé leur consternation ce ce qu’ils ont considéré comme étant l’exclusion du rôle de l’architecte et ses répercussions sur la profession et le paysage architectural, comme le fait que l’architecte soit absent des commissions d’octroi des permis de bâtir dans la plupart des municipalités.

Comme ils ont appelé à réviser l’octroi du permis de bâtir sans se faire aider par les services d’un architecte pour les surfaces ne dépassant pas les 80 m2, du fait des dépassements survenus pendant l’étape de construction, et leur extrême impact sur la détérioration des plans d’aménagement urbain.

Les architectes ont posé de nombreuses autres préoccupations, notamment les difficultés liées à l’amendement des plans d’aménagement urbain, les considérant comme étant non adaptés à la réalité, ce qui a altéré le paysage urbain et a fait que l’habitat anarchique gagne du terrain.

Ils ont, par ailleurs, déploré l’absence de nouveautés en matière d’intention d’amender le code d’aménagement urbain, signalant avoir déjà présenté des propositions là-dessus. Comme ils ont évoqué l’absence de contrôle en aval, en relation avec les permis de bâtir, appelant à l’activation du certificat de conformité.

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple a affirmé, pour sa part, le soutien de l’Assemblée aux droits des architectes et leurs revendications, évoquant l’ouverture du parlement sur les propositions de l’ordre en matière législative, et appelant la profession à présenter des propositions législatives, à les soumettre au parlement, et à les discuter au niveau de la commission parlementaire concernée.

Les prérogatives de l’Assemblée en matière de contrôle l’habilitent à poser les différentes préoccupations du secteur, dans le cadre d’une journée d’études organisée par l’académie parlementaire, en présence des différents intervenants, ce qui est de nature à contribuer à la mise en place d’une stratégie claire pour surmonter les difficultés, a-t-il souligné.

Gnetnews