Tunisie : Pluies éparses et orageuses attendues ce lundi 11 Mars

Les conditions météorologiques sont marquées ce lundi 11 Mars 2024 par des pluies éparses, provisoirement orageuses, à l’extrême Nord.

Les précipitations concerneront, localement, les régions du Centre l’après-midi. Dans le reste des régions, le ciel sera marqué par des nuages passagers.

Le vent soufflera du secteur Ouest relativement fort, à fort près des côtes Nord , modéré à relativement fort, dans le reste des régions.

La mer est très agitée à houleuse au Nord, à localement agitée sur le reste du littoral.

Les températures sont en légère baisse. Les maximales sont comprises entre 14 et 19° au Nord et sur les hauteurs, et entre 20 et 25° dans le reste des régions.

Gnetnews