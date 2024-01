Tunisie : Pluies intenses et orageuses et vague de froid Ã  partir de cette nuit et pendant le week-end

Tunisie : Pluies intenses et orageuses et vague de froid à partir de cette nuit et pendant le week-end

La Tunisie connaitra un week-end froid et pluvieux. Dans un bulletin Météo, paru en ce milieu de matinée, l’Institut national de Météorologie prévoit des pluies éparses, provisoirement orageuses au Nord, et localement au Centre.

Les précipitations seront, par moment, intenses dans les régions côtières Nord, avec des quantités comprises entre 20 et 40 millimètres, atteignant localement les 70 millimètres à l’extrême Nord-Ouest, avec chute de grêle à des endroits limités.

Les températures sont en chute sensible, les maximales seront comprises entre 06 et 11° dans les régions Ouest du Nord et du Centre, et entre 12 et 16° dans le reste des régions, avec vent du secteur Ouest, violent à l’intérieur du pays, il charriera sable et poussière au Sud.

Le vent sera extrêmement violent atteignant les 100 Km/ heure dans les régions côtières Nord et sur les hauteurs.

Le dimanche 07 janvier 2024, le temps continuera à être favorable aux pluies au Nord ; les précipitations seront intenses à l’extrême Nord, avec températures basses et vent violent.

Gnetnews