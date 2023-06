Tunisie : Pluies orageuses et intenses ce jeudi 01er juin

Les conditions météorologiques sont marquées, ce jeudi 01er Juin, par la poursuite des pluies éparses et orageuses, au Nord, au Centre, et localement au Sud.

Les précipitations seront, par moments, intenses.

Le vent est faible à modéré, il se renforce, relativement, pendant le passage de nuages orageux.

La mer est peu agitée à houleuse.

Les températures sont comprises entre 19 et 24° au Nord et au Centre, elles varieront entre 25 et 29° au Sud, atteignant les 33° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

