Tunisie : Pluies orageuses la nuit prochaine au Nord et au Centre-Ouest

L’Institut national de la Météorologie prévoit des pluies éparses et orageuses au Nord, et localement au Centre-Ouest, pendant la nuit prochaine.

Un temps stationnaire continuera à sévir dans les autres régions.

Dans un bulletin Météo paru ce soir, l’INM prévoit des vents violents près des Côtes et au Sud, où ils charrient sable et poussière.

Les bulletins d’alerte restent, de mise, pour la navigation et la pêche ; la mer est très agitée, à houleuse au Nord.

Les températures seront comprises la nuit entre 17 et 22° sur les hauteurs Ouest, et entre 23 et 28° dans le reste des régions.

