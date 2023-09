Tunisie : Plus de 2,3 millions d’élèves rejoignent les bancs de l’école ce vendredi 15 septembre

Les longues vacances estivales sont désormais derrière nous. Ce vendredi 15 septembre correspond à la rentrée des classes. Hasard du calendrier, le retour à l’école intervient, cette année, en fin de semaine, histoire de permettre un passage en douceur entre deux rythme de vie diamétralement opposés.

Quelque 2 356 630 élèves ont repris, dès ce matin, le chemin de l’école. Sortis de leur longue torpeur, les établissements scolaire rouvrent leurs portes pour accueillir écoliers, collégiens et lycéens, et renouer avec l’ambiance coutumière, et assez agitée du premier jour de la rentrée.

En cette journée, toute le monde essaie de retrouver ses repères, un effort de réadaptation difficile pour les uns, surtout s’il est marqué par de gros changements, et réjouissant pour les autres, emportés, qu’ils sont par l’émotion des retrouvailles.

En ces premières heures, le commun des élèves s’impatientent à découvrir leurs camarades de classes, leurs instituteurs, ou professeurs, et leur emploi du temps. Place, dans la foulée, à la fameuse liste des fournitures scolaires, même si elle n’est plus un secret pour la majorité.

Les parents ont commencé depuis des semaines déjà l’achat des fournitures, mais il reste toujours des besoins complémentaires auxquels ils devront pourvoir.

Ce sera donc une journée de prise de contact, d’échange…qui annonce la couleur pour toute l’année.

Les enseignants sont, eux aussi, tenus de consentir un effort d’adaptation. Quelque 156 234 d’entre eux ont fait leur rentrée dès hier, avec toujours les mêmes appréhensions et préoccupations sur la manière dont se déroulera cette année scolaire sur les plans pédagogique, et en termes d’équipements, et de rapports avec les élèves.

Ce 15 septembre marque aussi le démarrage de la consultation nationale sur la réforme de l’enseignement, celle qui devra dégager les axes majeurs de la réforme de l’école, un chantier assez vaste, et de longue haleine, face à un dispositif éducatif décrié à plus d’un égards, pour avoir accumulé les brèches et les insuffisances au fil des années.

