Tunisie : Plus de 60 mille Algériens ont accédé au territoire national depuis l’ouverture des frontières

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Moez Belhassine, a indiqué que la Tunisie vise à attirer plus d’un million de touristes algériens, avec la fin de l’année 2022.

Dans une déclaration à la TAP, il a souligné que l’objectif global du secteur touristique en Tunisie en nombre d’arrivants consiste à atteindre entre 50 et 60 % de l’effectif des arrivants en 2019, estimé à près de 9,5 millions de touristes.

Il a, par ailleurs, révélé que depuis l’annonce de l’ouverture des frontières terrestres, le 15 juillet et jusqu’à la fin du même mois, plus de 60 mille Algériens sont entrés sur le territoire national via le point de passage de Melloula (gouvernorat de Jendouba) et passage frontalier de Hezoua (gouvernorat de Tozeur).

Le ministre a supposé que le nombre s’accroisse pendant le mois d’août, étant donné que de nombreux Algériens entament leurs vacances au début du mois courant.

Il a évoqué l’importance de la décision prise par le ministre de l’Intérieur tunisien, et son homologue algérien dimanche soir, de ne pas soumettre les ressortissants algériens à un test de dépistage RT – PCR.

Le ministre a affirmé que des mesures liées à un protocole sanitaire strict dans les établissements touristiques ont été prises, tout en soulignant la nécessité de la qualité des services touristiques et de l’accueil du touriste qu’il soit tunisien, ou étranger.

S’agissant des touristes algériens, les mesures de leur entrée sur le territoire tunisien ont été facilitées en collaboration avec les services du ministère de l’Intérieur (garde nationale), et le ministère des Finances (la Douane).

Selon ses dires, les Algériens qui sont entrés sur le territoire national à travers les passages frontaliers, ont salué, dans leur majorité, le bon accueil, notamment la simplification des procédures.

Gnetnews