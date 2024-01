Tunisie : PluviomÃ©trie des derniÃ¨res 24 heures, le Grand-Tunis et autres gouvernorats concernÃ©s

Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures, le Grand-Tunis et autres gouvernorats concernés

Les vannes du ciel se sont ouvertes, le précédent week-end, irriguant de nombreuses régions, dans des quantités variables. Au cours des dernières 48 heures, le record a été battu à Béni Mtir (gouvernorat de Jendouba) avec 105 millimètres de précipitations, fait savoir ce lundi 08 janvier, l’Institut national de Météorologie.

Les 24 heures écoulées ont-elles été, aussi, porteuses de pluies modestes dans certaines régions et abondantes dans d’autres.

De nombreux gouvernorats ont été arrosés, dont ceux du Grand-Tunis (La Manouba, Ben Arous, Ariana et Tunis), Zaghouan, Bizerte, Nabeul, Jendouba, le Kef, Siliana, et Béjà.

A l’Ariana, c’est la région d’el-Mnihal qui a été la plus pourvue avec 19 millimètres.

La Manouba a enregistré des quantités variables d’une délégation à une autre, soit 18 mm à Tebourba, 16 à Battan, 12 à Jdeida…

A Bizerte, c’est Joumine qui a été la mieux lotie, avec 34 mm ; Sejnane et Alya ont enregistré, respectivement, 24 mm et 15 mm.

Les délégations de Nabeul ont été, variablement, pourvues, avec une quantité appréciable à Haouria (23 mm).

Le Nord-Ouest reste le mieux loti. Le gouvernorat de Jendouba a été irrigué, dans la majorité de ses délégations, avec 54 mm à Tabarka, 33 à Béni Mtir, 25 à Aïn Drahem, etc.

A Béjà, ce sont les délégations de Amdoun et Nefza qui ont connu les plus fortes précipitations avec respectivement, 44 mm et 40 mm.

Des pluies éparses à orageuses sont attendues ce lundi 08 janvier 2024.

Gnetnews