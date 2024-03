Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures, 21 gouvernorats irrigués

D’importantes précipitations se sont abattues, au cours des dernières 24 heures, sur différentes régions de la Tunisie, dans des quantités variables d’un gouvernorat à l’autre.

Les pluies ont concerné Sfax, où de nombreuses délégations ont été arrosées, dans des quantités comprises entre 1 et 8 mm.

Jendouba était mieux pourvu, onze de ses délégations ont été généreusement irriguées, avec 34 mm à Aïn Drahem, 30 à Béni Mtir, 45 à el-Feija, 20 à Fenena, 22 à Oued Mliz…

Le gouvernorat de Siliana a vu un large pan de son territoire arrosé, avec à titre d’exemple, 17 à Bargou, 24 à Kesra..

Ben Arous est aussi concerné, et les meilleurs quantités (25 mm) ont été enregistrés dans la délégation portant le même nom. A l’Ariana, on a enregistré entre 1 et 6 mm, et à Zaghaouan, c’est le barrage oued el-Kbir qui était le mieux irrigué, avec 18 mm.

A la Manouba, les quantités sont allées de 1 mm à la délégation portant le même nom, à 19 mm à Borj el-Amri.

Le gouvernorat de Bizerte a accueilli des pluies dans des quantités allant de 1 mm à Ras Jbel, à 14 mm à Mateur.

A Béjà, les quantités enregistrées ont été de 25 mm au barrage Kassab et 40 mm à Amdoun.

A Nabeul, Médenine, Mehdia et Sousse, les pluies étaient comprises entre 1 mm et 10 mm.

Quatorze délégations de Monastir ont été arrosées, avec une meilleure pluviométrie à Bkalta (12 mm).

Au Kef, Kasserine, Tozeur, Kairouan, Gafsa, Kébili et Gabès, les quantités ont étés comprises entre 1 et 20 mm.

