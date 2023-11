Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures, des gouvernorats mieux lotis que d’autres

Au cours des dernières 24 heures, des précipitations en quantités variables se sont abattues sur de nombreuses régions du pays, insufflant, de nouveau, la vie à des terres asséchées et une végétation flétrie, alimentant, quelque peu, des barrages ayant atteint leur niveau le plus bas…

21 gouvernorats ont été touchés, ces dernières 24 heures, par les pluies, à savoir : Tunis, Ariana, Ben Arous, la Manouba, Bizerte, Nabeul, Zaghouan, Béjà, Siliana, Jendouba, le Kef, Kairaoun, Sousse, Monastir, Mehdia, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, Tozeur, Kébili…

Dans le Grand-Tunis, c’est le gouvernorat de Ben Arous qui a été la mieux loti, avec 32 mm à Radès, 35 mm à Mhamdia, 30 mm à Mégrine…

A Bizerte, ce sont les délégations de Joumine et de Sejnane qui ont été les mieux pourvues, avec successivement, 26 mm et 28 mm..

A Zaghouan, la région du barrage d’Oued Rmel a été la mieux arrosée avec 29 mm…

Les délégations de Béjà ont été, à leur tour, bien irriguées avec respectivement, 30 mm, 35 mm et 36 mm, à Testour, Amdoun et Tibar…Le gouvernorat de Siliana a été bien pourvu, et plusieurs de ses délégations ont enregistré une pluviométrie respectable, notamment 57 mm à Makthar, 34 mm à Bargou, 30 mm à Gaâfour…

A Jendouba, les précipitations ont été générales et une bonne pluviométrie a été enregistrée à Aïn Drahem (88 mm), Béni Mtir (44 mm)…

Dans le gouvernorat du Kef, les délégations du Kef, de Seres, Teber, ont enregistré, respectivement, 56 mm, 30 mm et 50 mm…

A Kasserine, Thala a recueilli 32 mm, et d’autres délégations ont enregistré des quantités variables.

Gnetnews