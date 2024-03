Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures, les meilleures quantités à Ben Arous

De nombreux gouvernorats du pays ont été arrosés par des pluies, dans des quantités variables, au cours des dernières 24 heures.

Des précipitations se sont abattues sur Jendouba, le Kef, Béjà, Siliana, Tunis, Ben Arous, Ariana, la Manouba, Zaghouan, Bizerte, Nabeul et Kasserine.

Les quantités ont été globalement de dessous des 10 millimètres, excepté à Khelidia (Ben Arous) où 16 mm ont été enregistrés.

Les dernières 24 heures ont été, par ailleurs, marquées par un vent violent à Borj el-Amri, le Kef, Siliana, Enfidha, Sfax, Gabès et Djerba (58 km/ heure) ; Tunis-Carthage, Bizerte, Jendouba, Monastir et Mehdia (61 Km), Tabarka et Kasserine (68 mm), ainsi que Nabreul et Thala (76 mm).

Des vents de sable ont soufflé à Tozeur et Kébili.

Gnetnews