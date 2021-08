Tunisie : Poursuite de la canicule, les tempÃ©ratures atteindraient les 48Â°

Tunisie : Poursuite de la canicule, les températures atteindraient les 48°

La canicule continue à sévir sur la Tunisie.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’Institut national de Météorologie (INM) indique que ce début de semaine est marqué par des températures élevées.

Les maximales varieront entre 40 et 46°, voire 48° dans le Nord-Ouest et le Sud. Elles seraient comprises entre 35 et 39°, près des Côtes Est.

Les vents seront globalement modérés, avec une vitesse atteignant les 40 Km/ heure l’après-midi…la mer sera houleuse à agitée.

Des foyers orageux pourraient apparaître l’après-midi, et seront accompagnés de pluies éparses.

Gnetnews