Tunisie : Poursuite du soutien en matiÃ¨re de rÃ©forme et de dÃ©veloppement (Banque mondiale)

Tunisie : Poursuite du soutien en matière de réforme et de développement (Banque mondiale)

Le ministre de l’Economie et des Finances, Samir Saïed, a évoqué, ce mercredi 22 juin 2022, les difficultés de la situation économique et financière qui s’accumulent, lesquelles se sont aggravées du fait des répercussions de la pandémie du coronavirus et de la guerre russe en Ukraine.

Lors d’une réunion avec le vice-président de la banque mondiale, pour la région MENA, (Moyen-Orient et Afrique du Nord), qui visite la Tunisie, pour participer aux travaux du forum de Tunis pour l’investissement, le ministre a évoqué la teneur du programme national des réformes préparé par le gouvernement, en vue de relancer la croissance, rétablir la stabilité des équilibres financiers, et améliorer la situation sociale ; outre les décisions prises, la dernière période, pour redynamiser l’économie et améliorer le climat des affaires et de l’investissement.

« La rencontre a permis d’évoquer la marche de la coopération entre la Tunisie et la banque mondiale, ainsi que les programmes d’action pour l’année prochaine ».

Le ministre a affirmé que la prochaine période sera focalisée sur l’amorce de concrétisation des réformes, et l’accélération des mesures, notamment celles liées à l’amélioration du climat des affaires et la simplification des procédures de l’investissement.

Il a valorisé « le soutien de la banque mondiale, qui est en harmonie avec les priorités nationales et la situation exceptionnelle dans le pays, notamment les programmes de soutien à dimension sociale, et le programme d’appui des petites et moyennes entreprises ».

Farid Belhaj a affirmé « l’importance des réformes et des décisions décrétées, et la possibilité qu’elles puissent améliorer, progressivement, la situation économique », recommandant d’accélérer la cadence de réalisation.

« Le forum de Tunis pour l’investissement représentera une occasion pour faire connaitre l’ensemble de ces réformes, ce qui va aider à rétablir l’attractivité de la Tunisie, et renforcera son positionnement sur la carte mondiale d’investissement ».

Il a réitéré les dispositions de la banque mondiale à continuer à soutenir les efforts de la Tunisie, en matière de réformes et de développement.

Ont été présents à cette rencontre le directeur régional de l’Afrique du Nord au sein de l’institution financière, et le chef du bureau de la banque mondiale à Tunis.

Gnetnews