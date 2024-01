Tunisie : Précisions du ministère de l’Agriculture au sujet de la commercialisation de lait concentré non conforme aux normes

Suite aux informations relayées sur la commercialisation de lait concentré ne répondant pas aux normes du marché tunisien, le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche précise, ce jeudi 25 janvier, dans un communiqué que le produit en question a été soumis à un contrôle sanitaire, et a fait l’objet d’analyses en laboratoire, dont les résultats en ont confirmé la salubrité et la conformité à la consommation humaine.

Le ministère reconnait, néanmoins, des failles au niveau de l’étiquetage.

Les matières grasses d’origine végétale contenues dans ce produit, sont utilisées mondialement, et sont en accord avec les exigences du « codex alimentarius », adopté par l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), dans les transactions commerciales d’origine animale, précise la même source.

Ce faisant, le ministère appelle les importateurs à la nécessité de s’en tenir aux procédures légales en vigueur, s’agissant de la qualité, la salubrité, et l’étiquetage des produits importés.

Gnetnews