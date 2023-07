Tunisie : PremiÃ¨re traversÃ©e du bateau Ã©lectrique Ã  l’Ã©nergie solaire, depuis les berges du Lac

Tunisie : Première traversée du bateau électrique à l’énergie solaire, depuis les berges du Lac

La première traversée du bateau électrique à l’énergie solaire, Solaris, a été lancée lundi dernier depuis les berges du Lac.

Cette traversée inaugurale est intervenue en marge d’une cérémonie de clôture du projet de coopération tuniso-norvégien (SOFEM), organisée, lundi 10 juillet 2023, et réalisé conjointement par l’agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME), la Société Al Buhaira de Développement et d’Investissement, et le centre de recherches norvégien (SINTEF).

Ce projet vise à promouvoir le transport maritime électrique, reposant sur l’énergie solaire dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), et à réduire les émissions de gaz à effets de serre liés au transport.

Il porte sur la fabrication, à titre expérimental, d’une embarcation à l’énergie solaire, en vue d’étudier et de collecter les données sur l’efficience du transport électrique maritime, rapporte l’ANME.

Ce projet a été réalisé moyennant un don d’un million de dollars, accordé par UN-DESA ENERGY GRANT, ainsi qu’une contribution de 306.000 dollars (en espèces et en nature), de la société du Lac pour l’investissement.

Gnetnews