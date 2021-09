Tunisie : PrÃ¨s de 4 millions de Tunisiens, 42 % de la population, ont achevÃ© la vaccination contre le Coronavirus

Tunisie : Près de 4 millions de Tunisiens, 42 % de la population, ont achevé la vaccination contre le Coronavirus

Près de 4 millions de Tunisiens ont achevé la vaccination contre le Coronavirus.

Selon les derniers chiffres parus sur sa page officielle, le ministère de la Santé fait état ce jeudi 30 septembre de 3 825 227 personnes vaccinées, dont la quasi-majorité, soit 3 010 356 ont reçu deux doses de l’injection anti-covid.

Les autres ont reçu une seule dose : 345 238 se sont vus administrés un vaccin uni-dose et 469 633 ont été vaccinés une seule fois, pour avoir déjà été infectés par le Covid-19.

Depuis le début de la campagne nationale de vaccination en mars dernier, la Tunisie aura administré quelque 8 056 281 doses de la piqûre anti-coronavirus, dont 5 045 925 « premières doses ».

A la date d’hier, quelque 27 713 personnes ont été vaccinées, sur un ensemble de 63 972 convoqués.

Pr Hanen Tiouiri, chef de service des maladies infectieuses à la Rabta et membre du comité scientifique, a affirmé ce jeudi que 42 % des Tunisiens ont parachevé la vaccination contre le Coronavirus.

Dans un entretien téléphonique avec Shems, elle a indiqué que 43 % des Tunisiens de la catégorie 40 – 49 ans ont reçu la deuxième dose du vaccin.

Par ailleurs, 83 % des septuagénaires, 75 ans et plus, ont reçu la première dose, et 72 % en ont reçu la deuxième.

Pr Tiouri a confirmé le démarrage imminent de l’administration de la 3ème dose pour les 50 ans et plus, d’une manière progressive, en commençant par ceux qui sont âgés de plus de 75 ans.

