Tunisie : Près de 470 mille vaccinés dimanche 29 août, Sfax, Tunis et Nabeul en tête

Le ministère de la Santé annonce que 467.631 personnes ont été vaccinées hier, dimanche 29 Août, troisième journée de vaccination massive.

Sur l’ensemble, 200 689 personnes appartiennent à la catégorie d’âge de 15 à 39 ans, et 266 942 à la tranche des 40 ans et plus.

Sfax, Tunis et Nabeul se prévalent du plus grand effectif de personnes vaccinées, avec respectivement 43 724, 41 623 et 40 646.

D’autres gouvernorats, notamment ceux du Sud, ont drainé beaucoup moins de monde, à l’instar de Tataouine : 1913, Tozeur : 4046, et Kébili : 6013, etc.

La proportion des vaccinées selon les catégories d’âge est la suivante : la catégorie 15 – 17 ans : 27 %, les 18 – 39 ans : 15 % et la catégorie de plus de 40 ans, 58 %.

Le ministère de la Santé avait indiqué auparavant que 289 920 personnes se sont vues inoculer une dose de vaccin contre le Covid-19 dimanche, jusqu’à 16 heures.

