Tunisie : Prévisions météo de ce mercredi 13 juillet

La météo de ce mercredi 13 juillet 2022 sera marquée par un temps estival stable, avec un ciel peu nuageux sur la plupart des régions.

Les nuages seront plus intenses, l’après-midi, sur les hauteurs Ouest.

Les températures seront relativement stationnaires, elles seront comprises entre 29 et 34° dans les régions côtières, et entre 35 et 40° à l’intérieur du pays.

Le vent sera faible à modéré, et se renforce l’après-midi près des côtes.

La mer est peu agitée à houleuse.

Gnetnews