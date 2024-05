Tunisie/PrÃ©visions mÃ©tÃ©o du 21 Mai 2024 : Nuages et vents Forts

Tunisie/Prévisions météo du 21 Mai 2024 : Nuages et vents Forts

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, le mardi 21 mai 2024 sera marqué par des nuages passagers sur la plupart des régions, devenant plus denses dans l’après-midi sur le Centre-Ouest.

Le vent sera relativement fort près des côtes et au sud, où des vents sableux locaux sont attendus, tandis qu’il sera faible à modéré dans le reste des régions.

La mer sera très agitée, devenant progressivement ondulée.

Les températures maximales varieront entre 22 et 29 degrés dans le nord, les zones côtières de l’est et les hauteurs, et entre 30 et 36 degrés dans le reste des régions. Elles atteindront 40 degrés à l’extrême sud, avec des épisodes de sirocco localisés.

Gnetnews