Tunisie: PrÃ©visions mÃ©tÃ©o pour le jeudi 12 dÃ©cembre 2024

Tunisie: Prévisions météo pour le jeudi 12 décembre 2024

L’Institut national de la météorologie prévoit un temps nuageux pour ce jeudi 12 décembre 2024, avec des pluies éparses attendues dans plusieurs régions.

Les températures enregistreront une légère hausse : elles oscilleront entre 14 et 19 degrés dans la plupart des régions, autour de 12 degrés sur les hauts plateaux de l’ouest, et entre 20 et 24 degrés dans l’extrême sud.

Le vent, de secteur ouest, se dirigera progressivement vers le secteur nord dans le sud. Il sera relativement fort près des côtes nord et faible à modéré ailleurs.

Côté mer, les conditions resteront agitées : la mer sera très agitée à localement agitée au nord et agitée à peu agitée sur la côte est.

Gnetnews