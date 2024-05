Tunisie/Prévisions météo pour le Jeudi 30 Mai 2024 : Temps peu nuageux et températures élevées

D’après l’Institut national de la météorologie, la journée du jeudi 30 mai 2024 sera caractérisée par un temps peu nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien.

Le vent soufflera de manière relativement forte près des côtes et dans le Sud, tandis qu’il sera faible à modéré dans les autres régions.

La mer sera agitée au Nord et peu agitée sur le reste du littoral.

Les températures seront relativement élevées, avec des maximales oscillant entre 25 et 31 degrés dans les zones côtières, et entre 32 et 37 degrés dans le reste du pays, particulièrement sur les hauteurs. Dans l’extrême Sud, les températures pourraient atteindre jusqu’à 40 degrés.

