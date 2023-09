Tunisie : Prévisions météorologiques de ce 1er septembre 2023

Septembre est un mois automnal, marqué par des changements météorologiques, notamment au niveau de l’air de plus en plus frisquet, de l’humidité… et par ses pluies diluviennes, appelées dans notre jargon collectif, Ghassalet Nouader.

Ce vendredi 01er septembre 2023 est marqué par un brouillard, localement, léger, les premières heures de la journée.

Une fois dissipé, il donnera lieu à un ciel peu nuageux. Les nuages s’amoncelleront, progressivement, l’après-midi sur les hauteurs Ouest, avec des pluies variables et, provisoirement, orageuses.

Le vent sera, relativement, fort au Sud, à modéré dans le reste des régions. Il se renforce l’après-midi près des côtes Nord.

La mer est, globalement, houleuse à agitée, il sera très agitée dans la région de Serrât. Les températures maximales varieront entre 29 et 36°, et atteindraient les 39° à l’extrême Sud.

Gnetnews