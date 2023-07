Tunisie : Prévisions météorologiques de ce jeudi 20 juillet 2023

Pas de changement en perspective, le temps continue à être chaud, et suffoquant, face à un mercure qui ne cesse d’atteindre des sommets.

Les conditions météorologiques sont marquées, ce jeudi 20 juillet, par des températures élevées.

Les maximales seront comprises, ce jour même, entre 37 et 42° dans les régions côtières, et entre 42 et 47° à l’intérieur du pays, avec l’apparition des coups de sirocco.

Le vent est faible à modéré, et la mer est, globalement, peu agitée.

Gnetnews