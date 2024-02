Tunisie : Prévisions météorologiques de ce jeudi, et pluviométrie des dernières 24 heures

Les conditions météorologiques sont marquées par un ciel, partiellement, nuageux dans la plupart des régions.

Le vent soufflera du Secteur Sud au Nord et au Centre, et du secteur Ouest au Sud, faible à modéré, et se renforce, la nuit, près des côtes.

Les températures sont comprises entre 17 et 21°, elles seront dans la limite de 15° sur les hauteurs Ouest.

Les dernières 24 heures étaient pluvieuses dans de nombreux gouvernorats du pays à savoir : Zaghouan, la Manouba, Ariana, Ben Arous, Tunis, Bizerte, Nabeul, Jendouba, le Kef, Béjà, Siliana, Kairouan, Monstir, Gabès, Médenine et Tataouine ; les quantités étaient variables d’une région à une autre.

Gnetnews