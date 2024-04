Tunisie : Prévisions météorologiques de ce lundi 01er avril 2024

Les conditions météorologiques sont marquées ce lundi 01er avril 2024 par un ciel, partiellement nuageux, dans la plupart des régions, et puis, parfois intensément nuageux dans les régions d’extrême Nord-Ouest, avec certaines pluies éparses.

Le vent soufflera du secteur Nord, au nord et au centre, et du secteur Sud, et s’achemine vers l’Est au Sud. Il sera relativement violent près des côtes et au Sud, avec des tempêtes de sable locales, modéré à relativement violent dans le reste des régions.

La mer est très agitée au Nord, agitée à très agitée sur le reste du littoral.

Les températures maximales sont comprises entre 20 et 26° au Nord, dans les régions côtières du centre et sur les hauteurs, et entre 29 et 36° dans le reste des régions.

