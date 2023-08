Tunisie : Prévisions météorologiques de ce lundi 07 août 2023

Les conditions météorologiques gardent, en ce début de semaine, la même fraîcheur amorcée en fin de semaine écoulée.

Selon le premier bulletin météo de la journée, le ciel sera, ce lundi 07 août, peu nuageux dans la plupart des régions.

Les températures seront comprises entre 28 et 34° dans le Nord, sur les hauteurs et sur les côtes Est, et entre 35 et 40° dans le reste des régions.

Le vent est, relativement, fort près des côtes, faible à modéré dans le reste des régions, il se renforce, relativement, la nuit au Sud, avec la possibilité de tempêtes de sable.

La mer est très agitée, à localement houleuse dans le Golf d’Hammamet, agitée à très agitée dans le Golf de Gabès et sur le reste du littoral.

