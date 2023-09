Tunisie : PrÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques de ce lundi 25 septembre 2023

Tunisie : Prévisions météorologiques de ce lundi 25 septembre 2023

Les conditions météorologiques sont marquées, en ce début de semaine, par un ciel peu nuageux dans la plupart des régions.

Les nuages seront, par moment, denses, au Nord-Est et accompagnés par des pluies éparses.

L’activité du vent requiert la vigilance près des côtes, la mer est agitée à très agitée, selon le premier bulletin de ce lundi 25 septembre 2023.

Les températures sont assez clémentes. Les maximales sont comprises entre 22 et 28° au Nord et sur les hauteurs, et entre 28 et 33° dans le reste des régions.

