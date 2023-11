Tunisie : Prévisions météorologiques de ce lundi 27 novembre

Les conditions météorologiques sont marquées, en ce début de semaine, par un ciel, partiellement, nuageux dans la plupart des régions.

Les températures maximales devraient être comprises, ce lundi 27 novembre, entre 16 et 20° au Nord et sur les hauteurs, et entre 20 et 24° dans le reste des régions.

Le vent est faible à modéré, la mer est, globalement, houleuse.

Gnetnews