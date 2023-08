Tunisie : Prévisions météorologiques de ce mardi 01er août 2023

Les conditions météorologiques de ce mardi 01er août sont marquées par des températures stationnaires.

Les maximales sont comprises entre 30 et 37° dans les régions côtières et sur les hauteurs, et entre 38 et 44° dans le reste des régions, avec l’apparition du siroco.

Le vent sera relativement fort près des côtes Nord, faible à modéré dans le reste des régions. Il se renforce, relativement, en fin de journée sur les côtes Est et au Sud.

Le ciel sera dégagé à peu nuageux dans l’ensemble des régions, les nuages s’intensifient, progressivement, l’après-midi au centre avec l’apparition de foyers orageux accompagnés de pluies éparses, et de chute de grêle à des endroits limités.

