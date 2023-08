Tunisie : Prévisions météorologiques de ce mardi 08/08/2023

Même type de temps continue à prévaloir en ce début d’août 2023. Un ciel dégagé à peu nuageux enveloppera l’ensemble du pays.

Les températures sont plus ou moins clémentes. Les maximales sont comprises entre 27 et 33° près des côtes, et entre 35 et 40° dans le reste des régions.

Le vent est faible à modéré dans la plupart des régions, et se renforce, relativement, au début de la nuit au Sud.

La mer est agitée au Nord, à houleuse sur le reste du littoral.

