Tunisie : PrÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques de ce vendredi 03 Mai

Tunisie : Prévisions météorologiques de ce vendredi 03 Mai

Les conditions météorologiques sont marquées ce, vendredi 03 Mai, par un ciel, partiellement, à densément, nuageux, dans les régions côtières Nord.

Le vent soufflera du secteur Nord, au Nord, et du Secteur Est, au Sud, modéré, à provisoirement fort, près des côtes Nord, et au Sud, faible à modéré, dans le reste des régions.

La mer est très agitée, à houleuse au Nord, agitée à peu agitée sur le reste du littoral.

Les températures maximales sont comprises entre 19 et 24° au nord et dans les régions côtières, et entre 25 et 31° dans le reste des régions, atteignant les 34° à l’extrême Sud.

