Tunisie : Prévisions météorologiques de ce vendredi 14 juillet 2023

Les conditions météorologiques restent inchangées, marquées par des températures élevées, et un ciel dégagé et peu nuageux.

Les maximales seront comprises, ce vendredi 14 juillet, entre 34 et 38° dans les régions côtières et les hauteurs, et entre 40 et 44° dans le reste des régions.

Le vent est faible à modéré, la mer est, globalement, peu agitée.

Gnetnews