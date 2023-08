Tunisie : Prévisions météorologiques du mardi 29 août

Les conditions météorologiques sont marquées ce mardi 29 août par des nuages passagers, lesquels se densifient, progressivement, avec l’apparition de foyers orageux accompagnés de pluies, localement intenses dans les régions d’extrême Nord.

Une chute de grêle est attendue localement.

Les températures sont comprises entre 25 et 31° au Nord, et entre 32 et 38° dans le reste des régions.

Le vent est relativement fort près des côtes, et faible à modéré dans le reste des régions.

La mer est très agitée, et localement houleuse à agité sur le reste du littoral.

